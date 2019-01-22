Liselere giriş sınavına yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılacak merkezi sınava yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin örnek soru kitapçıklarının ilki 24 Ekim'de, ikincisi 22 Kasım'da, üçüncüsü de 25 Aralık'ta yayımlanmıştı.