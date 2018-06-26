Liselere Giriş Sınavı LGS sonuçları yüzdelik dilim puanlarını öğren

TEOG kaldırıldıktan sonra yerine getirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 8’inci sınıflara yönelik gerçekleştirilen 2018 LGS sınavı için 1 milyon öğrenci ter döktü. İyi bir liseye gitmek isteyen öğrenciler 2018 LGS sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki Liselere Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçlarını ne zaman açıklanacağını duyurdu? MEB LGS 2018 sınav sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr üzerinden erişime açtı.

İyi bir lise hayali kuran yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi bu yıl kaldırılan TEOG yerine LGS yani Liselere Giriş Sınavı’na girdi. 2018 LGS sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapıldı. İki bölüm halinde yapılan LGS sınavı ilk bölümde sözel alanda luşturulan 50 soruluk kısmı için 75 dakika, sayısal bölümden oluşan ikinci bölüm ise 40 soruyla 60 dakika sürdü. LGS sınavında ter döken yaklaşık 1 milyon 8. Sınıf öğrencisi 2018 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. MEB LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. Ancak MEB sondakika yaptığı açıklamada LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin değiştiğini açıkladı. MEB 2018 LGS sınav sonuçlarının 26 Haziran 2018 açıklanacağını duyurdu. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde (meb.gov.tr ve sonuc.gov.tr) erişime açıldı.