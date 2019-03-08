Liselerde uluslararası geçerliliğe sahip "sertifika" programları başlıyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde öğrenciler için uluslararası geçerliliğe sahip sertifika programlarının başlatılacağını belirterek, bunun ilk örneğinin Bilgi Teknolojileri (BT) alanında İstanbul'da dört okulda pilot çalışma olarak uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk ve gençlerin psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, eğitim hayatına zarar veren hatta ölümle sonuçlanabilen dijital oyunlar ve sanal dünyanın zorbalıklarına karşı yürüttükleri bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bunun aslında evrensel bir problem olduğunun altını çizen Selçuk, eskiden çocuklar ve yetişkinler arasında ortaya çıkan kuşak çatışmasının doğal bir karakterinin bulunduğuna ama artık bunun değiştiğine işaret etti.

Selçuk, "5-6 sene sonraki çocukların, ergenlerin neyi giyecekleri, neyi tüketecekleri, neyi beğenecekleri önceden manipüle ediliyor. Bu manipülasyon nedeniyle de çocuklarımız artık tüketimin bir aracı haline gelmişler. Bebekler dahil tüketimin aracı haline gelmiş vaziyette." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital tüketimi artırmak için çocukların bazı duygularının kötüye kullanımının söz konusu olduğuna değinen Selçuk, "Biz buna bir bıçak gibi yaklaşıp, 'kötüye kullanırsanız kötü, iyiye kullanırsanız iyi olur' demek durumundayız. Yani dijital dünyadan uzaklaştırmak gibi bir derdimiz yok çocukları, bu yanlış olur." ifadelerini kullandı.

- 7 milyonun üzerindeki öğrenciye "teknoloji bağımlılığı" eğitimi

Bakan Selçuk, eğitimin sadece sınıfta olmadığına dikkati çekerek, aile terbiyesi, sokak, akran grubu ve sosyal medyanın çocukların eğitimini bütünsel olarak etkilediğini kaydetti.

Eğitimin toplumun ortak ödevi olduğunu vurgulayan Selçuk, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığının problemleri çözme, gereğini yapmakla ilgili bir sorumluluğunun bulunduğunu dile getirdi.

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sebeple 5-12 yaş arasındaki çocukların online faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek riskler, eğitimleri konusunda verdiğimiz eğitimler var. Mesela 843 bin öğretmen, 58 bin yöneticiye, 7 milyonun üzerindeki öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve teknolojinin zararları konusunda geçtiğimiz öğretim yılı ve bu öğretim yılında eğitimler düzenlendi. Bu farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde risk yönetimi yaklaşımını benimsiyoruz. Mesela, teknoloji bağımlısı bir grup varsa, bütün herkese teknoloji bağımlılığıyla ilgili tüm içeriği vermek değil de sadece risk grubuna yönelik olarak spesifik çalışmak daha fazla tercih ettiğimiz bir konu."

- Bakanlık "e-spor" için harekete geçiyor

Online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olarak adlandırılan "e-spor" konusuna da değinen Bakan Selçuk, yüzbinlerce gencin bu alanla meşgul olduğuna dikkati çekti.

Ziya Selçuk, "E-sporun müthiş bir cirosu var ve Türkiye'de de yüzbinlerce çocuğumuz bu konuda çalışıyor, uğraşıyor. Türkiye E-Spor Federasyonuyla bir çalışma yürütüyoruz. E-spor konusunda, çocuklarımızın burada zarar görmemesi ve bunun daha olumlu bir şekilde kanalize edilebilmesi için bazı çalışmalarımız var. E-spor konusundaki politikamızı 1,5 ay içerisinde kamuoyuyla paylaşmış olacağız." diye konuştu.

- Lise öğrencilerine uluslararası geçerlilikte sertifika alma imkanı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, lise öğrencileri için bilişim teknolojileri alanında başlatılan yeni uygulamaya ilişkin de "Bilişim teknolojileri alanında da sertifikasyon programımız şu anda dört okulda başladı. Bu şu demek, bir çocuk liseyi bitirdiğinde uluslararası düzeyde bir BT sertifikası alacak. 'Ben lise mezunuyum ve filanca kuruluştan onaylı, dünyanın neresine gidersem gideyim kullanabileceğim sertifikalarım var' diyebilecek. Bunun şu anda İstanbul'da dört okulda pilot uygulamalarını yapıyoruz. Bu çok yaygınlaşacak." bilgisini paylaştı.

Bunun sadece bilişim teknolojileri değil, Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilişkilendirerek hizmet sektörü açısından da olacağını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Mesela 1. Kademe Antrenörlük Sertifikası vereceğiz. Çocuk, isterse, 'lise mezunuyum antrenörlük belgem var, lise mezunuyum ilk yardımla ilgili belgem var, BT belgem var.' diyebilecek. Mesleki liselerde zaten bu fazlasıyla var. Liselerde de bu beceri paketleri, her çocuğumuzun rahatlıkla erişebileceği kimi dersle ilgili kimi dersten bağımsız olarak sertifikalandırılan içerikler."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dünyada da çok fazla bir örneği olmayan, son 10-15 yılın yapay zeka stratejisi ve uygulama haritasını da çok yakın bir zamanda açıklayacaklarını sözlerine ekledi.