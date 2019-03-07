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Lisede yapılan KBRN tatbikatı gerçeğini aratmadı

Denizli’de kamu ve özel sivil savunma ekipleri tarafından bir lisede Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:42
Lisede yapılan KBRN tatbikatı gerçeğini aratmadı

Denizli’de kamu ve özel sivil savunma ekipleri tarafından bir lisede Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde okulun 3. katına kurulan halat ve makara sistemiyle sedye ile yaralı tahliyesi yapıldı.


Tavas Zeybekler Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği okuldaki fen laboratuvarında yapılan çalışma esnasında niteliği bilinmeyen bir gazın ortaya çıkması sonucu laboratuvarda mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için KBRN ekipleri göreve çağrıldı. Ardından senaryoya göre bölgeye AFAD, UMKE, AKUT, İHH ve TRAC ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler binanın 3. katına pencereden halat ve makara sistemi kurarak girdi. Sedyedeki temsili (manken) yaralılar da yine aynı sistem kullanılarak aşağı indirilip 112 acil servis ambulansına konulup hastaneye kaldırıldı.


Tatbikatta ayrıca hava köprüsü ile yaralı tahliye, dört koldan sedye ile yaralı tahliye ve serbest iniş gibi çeşitli yöntemler kullanıldığı belirtildi.


Tatbikatı okul öğrencileri ve öğretmenler ise büyük bir heyecanla izledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:42
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