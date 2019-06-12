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Lisede şirket kurup, girişimci oldular

Diyarbakır Gaffar Okan Anadolu Lisesinden 4 öğrenci, sıfır sermayeyle kurdukları "Rebenok Gençbizz" şirketinde, tasarladıkları cüzdan, pazar çantası ve çanta kılıflarını üretiyor- Öğrencilerden şirketin Genel Müdürü Havva Kozat:- "Projeyle öz güvenim çok fazla arttı. Şimdi bir şirketin başına geçebileceğimin, CEO olabileceğimin farkına vardım"- Okul Müdürü Metin Çaçan:- " Geleceğin iş insanları, yöneticileri bu sıralardan geçiyor. Böyle projeler öğrencileri, sosyal ve iş hayatına uyum sağlamaları konusunda motive ediyor"

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
Lisede şirket kurup, girişimci oldular

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır Gaffar Okan Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 4 öğrenci kurdukları şirket bünyesinde tasarladıkları ürünleri üreterek, satışını yapıyor.

Gençleri girişimciliğe yönlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın düzenlemiş olduğu "Gençbizz Girişimcilik Projesi'ne katılan Gaffar Okan Anadolu Lisesi öğrencileri, sıfır sermaye ile "Rebenok Gençbizz" şirketini kurdu.

Yılın girişimcisi olmak isteyen öğrenciler ekip kurarak, anti bakteriyel kumaştan cüzdan, pazar çantası ve çanta kılıfı üretme fikrini geliştirdi.

Tasarladıkları ürünler için proje süresince kurdukları vergiye tabi olmayan mini şirket vasıtasıyla üretim yapan öğrenciler 100'ün üzerinde de ön sipariş aldı.

- "Renk ve kumaş seçeneğimiz var"

Aynı zamanda Gaffar Okan Anadolu Lisesi'nde din kültürü dersi öğretmeni olan proje koordinatörü Kübra Bahadır Güneş, AA muhabirine, bir süre önce Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın düzenlediği girişimcilik yarışmasına katılmak için proje hazırladıklarını anlattı.

Bu kapsamda çok yönlü kullanılabilen bir ürün yapmaya karar verdiklerini ifade eden Güneş, çalışmalar sonucunda cüzdan, pazar ve plaj çantası ile çanta kılıfı olarak kullanılabilen ürünler tasarladıklarını aktardı.

Öğrencileri geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Çantamız anti bakteriyel ve çevreyi kirletmiyor. Ev hanımı bunu cüzdan olarak yanına alabiliyor, bir şeyler satın aldığında pazar çantasına dönüştürebiliyor. Birden fazla renk ve kumaş seçeceğimiz var. Müşterilerimizi isterlerse desen çalışması da yapıyoruz. 100'ün üzerinde sipariş aldık. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda üretim yapıyoruz."

Güneş, öğrencilerin ürünleri yoğun gözlem sonucu tasarladıklarını vurgulayarak, "Çantanın tasarımını, annelerini ve komşularını gözlemleyerek yaptılar. Daha sonra çizimini ardından dikimini yaptık." dedi.

- "Bakış açım genişledi"

Şirketin genel müdürü Havva Kozat, sıfır sermayeyle kendi şirketlerini kurup, üretime başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Proje sayesinde girişimcilik, üretim ve pazarlama konusunda bilgi edindiğini işaret eden Kozat, "Bu proje sayesinde insanlarla nasıl iletişim kuracağımı öğrendim. Daha çok sosyalleştim, bakış açım genişledi. Arkadaşlarım bu tür sosyal projelere katılsın. Hem kendi kişisel gelişimleri hem de dış dünyayla ilişkileri gelişir." ifadesini kullandı.

Üretim yapmanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Kozat, şunları kaydetti:

"Bir doktor nasıl ki bir hastayı iyileştirince mutlu oluyorsa, biz de insana faydası dokunacak bir ürün geliştirdiğimiz için mutlu oluyoruz. Geçen sene sadece doktor olmayı düşünüyordum. Projeyle özgüvenim çok fazla arttı. Şimdi bir şirketin başına geçebileceğimi, CEO olabileceğimin farkına vardım."

- "Uyumlu bir şekilde çalıştık"

Şirketin üretim departmanı sorumlusu Hüseyin Bengü de yeni fikirler geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Bengü, "Çok yönlü kullanılabilecekleri bir ürün geliştirmiş durumdayız. Ekip olarak uyumlu bir şekilde çalıştık." dedi.

Böyle bir projede yer aldıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini dile getiren Bengü, şöyle konuştu:

"Girişimci bireyler olarak toplumda yer edinmeye çalışıyoruz. İlerde kurabileceğimiz bir şirket olursa bunun ön temellerini atmayı öğrendik. Öğrenciler sadece derslere odaklanmamalı. Bizler toplumun içinde yer almalıyız. Öğrenci arkadaşlarıma girişimci olmalarını tavsiye ediyorum. Daha önce hedefimde sadece doktor olmak vardı. Şimdi ise gelecekte büyük bir şirket kurup Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyorum."

Okul Müdürü Metin Çaçan da öğrencileri sadece akademik olarak değil, her yönüyle hayata hazırlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Geleceğin iş insanları, yöneticileri bu sıralardan geçiyor. Böyle projeler öğrencileri, sosyal ve iş hayatına uyum sağlamaları konusunda motive ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
  1. Diyarbakır
  2. Diyarbakır Gaffar Okan Anadolu Lisesi

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