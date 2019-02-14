Lisede büyük skandal! 3 öğrenci kız çocuğuna kabusu yaşattı

İzmir'deki Balçova Anadolu Lisesi'nde okuyan iki öğrenci ile başka bir lisede okuyan bir erkek öğrenci, 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel saldırıda bulundu.

Şubat tatilinde meydana gelen olayın duyulması üzerine, erkek öğrenciler Çocuk Islahevi'nde tutulurken, kız öğrencinin de devlet korumasındaki yurtta 1 gün kaldığı ve olayı anlatmaması için olaya karışan erkek öğrencilerin yakınları tarafından tehdit edildi.

Birgün'de yer alan habere göre; İzmir'de Balçova Anadolu Lisesi'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi B.B ve B.K ile başka bir Anadolu Lisesi'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi B.K, İ.G'ye cinsel saldırıda bulundu.

Arkadaşlarına anlattılar

Olay, kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunan öğrenciler B.B ve B.K'nin arkadaşlarına anlatması ile ortaya çıktı. Arkadaşları, olayı anlatan B.B ve B.K'ye tepki gösterdi.

İ.G ise olayı öğrenim gördüğü okuldaki din kültürü öğretmeni ile rehberlik öğretmenine anlattı.

Erkek öğrencilerin yakınları tarafından tehdit edildi

Balçova Anadolu Lisesi'nde olayın duyulmasının ardından cinsel saldırıyla suçlanan B.B ve B.K, okuldan ayrılmak için 8 Şubat Cuma günü nakil talebinde bulundu.

11 Şubat Pazartesi günü Balçova'daki özel bir liseye nakilleri gerçekleşen öğrencilerin, 13 Şubat Çarşamba günü ise evlerinden polis tarafından alınıp çocuk ıslahevine konulduğu öğrenildi.

İ.G'nin devlet korumasındaki yurtta 1 gün kaldığı öğrenilirken, olayı anlatmaması için cinsel istismar olayına karışan erkek öğrencilerin yakınları tarafından tehdit edildi.

Okul müdürü: Bizim okulun öğrencileri değil

Balçova Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Yılmaz, cinsel saldırı ile suçlanan öğrencilerin kendi okulları öğrencileri olmadığını öne sürerek, "Olayın bizimle ilgisi yok. Okul dışında meydana gelmiş. Öğrenciler bizim okulun öğrencileri değil. Eskiden bizim okulda okumuşlardı" dedi.

Müdür Yılmaz, cinsel istismarla suçlanan öğrencilerin hangi yıllar okullarının öğrencisi olduğu hakkında bilgi veremeyeceğini ve olayın Savcılık tarafından soruşturulduğunu kaydetti.

Cinsel istismar ile suçlanan öğrencilerin 11 Şubat 2019 Pazartesi günü nakillerini almalarına kadar Balçova Anadolu Lisesi öğrencisi olduklarının bilinmesine rağmen, Müdür Yılmaz'ın kendi okullarının öğrencisi olmadığını söylemesi dikkat çekti.