Lise yerleştirme tercih sonuçları açıklandı mı 2018 | Lise okul tercih sonuçları Meb e okul

İyi bir lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 2 Temmuz'da başlayan tercih süreci boyunca okul tercihlerini tamamladı. Şimdi gözler lise yerleştirme tercih sonuçlarına çevrildi. Peki MEB 2018 lise okul tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Lise yerleştirme tercih sonuçları nereden açıklanacak? MEB E okul üzerinden mi lise yerleştirme sonuçları açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri bugün saat 17:00 itibariyle tamamlanacak. Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB liselere yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarını, 30 Temmuz'da MEB'in internet sitesi üzerinden ve e - okul üzerinden açıklanacak.

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak, Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.