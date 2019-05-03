Lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü kapsamındaki faaliyetler devam ediyor.

Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen kariyer günü programında Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek bir konferans verdi.

Programa; Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay ve Dr. Öğr Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, İktisat Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Limanlı ile öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Yunus Kara’nın takdim konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, üniversite sınavı eşiğindeki öğrencilere ve hâlihazırda Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine kariyer planlamasına ilişkin tecrübe ve tavsiyelerini aktardı.

Prof. Dr. İlhan Genç, Sosyal Bilimlerin öneminden ve bu kapsamda üniversite sınavında Sosyal Bilimlerle ilgili alanların tercihi noktasında Sosyal Bilimler Liselerinin önemini vurguladığı konuşmasında, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Lisesi arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.