Lise tercih döneminde imam hatip liselerine büyük ilgi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, lise tercih döneminde imam hatiplere ilginin üst seviyede olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız, imam hatiplerin ders içeriklerini, manevi, milli boyutunu, bilim, sanat, kültür, spor yönünü gördüler. Okullarımızın fiziki ortamlarını gördüler, başarılı olan öğrencilerimizi gördüler. İmam hatiplere ciddi bir teveccüh söz konusu oldu bu tercih döneminde." dedi.

ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) başarılı olup imam hatip tercihinde bulunan öğrencilere, burs ile kendilerini geliştirmeleri için çeşitli destekler verecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Bekiroğlu, 1 milyonun üzerinde öğrencinin bu yıl liselere geçtiğini, 120 bin öğrencinin de sınavla öğrenci kabul eden okullara geçeceğini, bunlar arasında imam hatiplerin de olduğunu söyledi.

Sınavla öğrenci alacak imam hatip okulu sayısının 319 olduğunu aktaran Bekiroğlu, "Türkiye genelinde 319 proje imam hatip okulumuz var, sınavla öğrenci kabul ediyorlar. Biz bir imam hatip derneği olarak, imam hatipli öğrencilerimize, tercihlerini doğru yapmaları konusunda destek oluyoruz. Okul çeşitlerini daha iyi görmelerini, okul çeşitlerini daha iyi analiz etmelerini sağlıyoruz. Türkiye genelinde okullarda hangi imkanların olduğunu, il, ilçe hangi imam hatip okullarının olduğunu öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bekiroğlu, özellikle imam hatiplerin önündeki engellerin kalkmasıyla beraber, vatandaşların imam hatiplerin pozitif taraflarını görmeye başladıklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımız, imam hatiplerin ders içeriklerini, manevi, milli boyutunu, bilim, sanat, kültür ve spor yönünü gördüler. Okullarımızın fiziki ortamlarını gördüler, başarılı olan öğrencilerimizi gördüler. İmam hatiplere ciddi bir teveccüh söz konusu oldu bu tercih döneminde." dedi.

BURS PROJESİ

Burs projesinin önemli bir proje olduğunu ve tüm Türkiye'yi kapsadığını belirten Bekiroğlu, şöyle devam etti:

"İsmini 'Eğitim Bursu' koyduk. Akademik anlamda daha başarılı olan öğrencilerimizin, imam hatipleri tercih etmelerini ve bu sürekliliği sağlamak için maddi boyutuyla yaptığımız bir destek. Biz bu desteği sadece maddi boyutuyla yapmıyoruz, onların hayatın diğer alanlarında da başarılı olmalarını sağladığımız ölçüde anlamlı olacak. Biz bir taraftan burs projesini yürütürken, bir taraftan da çocukların kişisel gelişimi, dil gelişimi, fiziksel gelişimi, manevi gelişimi ve benzeri konularda da gençlerimize destek olacak projeleri bu burs çalışmasına paralel bir şekilde planlıyoruz. Çok özgün bir proje olacak, içinde adaleti de barındıran, Türkiye genelinde bütün illerimizi ve ilçelerimizi de kapsayan güzel bir çalışma olacak. Yüzde 10'a giren çocuklar 4 ya da 5 yıllık lise eğitimleri süresince çok nitelikli ve verimli bir atmosferin içerisinde olmuş olacaklar. Yüzde 10'un dışında kalan öğrencilerimizle ilgili de çalışmalarımız var."

Farklı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, proje yürütmesinin kıymetli bir davranış olduğuna işaret eden Bekiroğlu, "Çoğunlukla herkes kendi kurumunu öncelemeye çalışır ama biz bu çalışmada kurum taassubu yerine gençlerimiz odaklı düşünüyoruz." dedi.

İmam hatiplerin önündeki engellerin kalkmasıyla birlikte, imam hatiplere olan ilginin üst seviyede olduğunu dile getiren Bekiroğlu, 4-5 yıl içinde istenen başarının da geleceğini sözlerine ekledi.

LGS'DE YÜZDE 10'LUK DİLİME GİRENE 200 TL BURS VERİLECEK

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi arasında imzalanan protokol ile 2018 LGS'de yüzde 10'luk dilime giren, imam hatip tercihinde bulunan ve yerleşen öğrencilere burs verilecek.

200 TL burs katkısında bulunulan öğrencilere bunun yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel destekler de sağlanacak. Öğrencilere, başarı şartını yerine getirmeleri durumunda verilecek burs 4 yıl boyunca devam edecek.

Başvuru koşulları arasında ilk iki maddeyi yerine getirenler, yerleştirme işlemleri tamamlanıp kesin kayıt olduktan sonra burs başvurularını yapabilecek.

Okul kaydının ardından öğrenciler, LGS Sınav Sonuç Belgesi ve öğrenci belgesini ibraz edecekler.

Başvurular, 1-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.