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Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davasında karar

Pendik'te, 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski İETT şoförü, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı- Mahkeme, sanığın sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verdi

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davasında karar

İSTANBUL (AA) - Pendik'te 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski İETT şoförüne, 2 yıl bir ay hapis cezası verildi.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tarık Ulka ile Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve taraf avukatları katıldı.

Sude Mete'nin babasının avukatı İlker Başer, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Burada amaç sanığın ceza alması değil, gözündeki görme kaybına rağmen, yüksek şekere rağmen daha fazla para kazanmak için otobüs kullanarak bir cana mal olunmasına ceza verilmesidir. Burada yalnız sanık değil, bu durumda istihdam edenlerin de sorumluluğu vardır. Bu nedenle bu şekilde araç kullananlar varsa onlara da caydırıcı olması bakımından sanığa en üst hadden ceza verilmesini talep ederiz." dedi.

Baba Ekrem Mete de "Toplu taşıma aracı yetkilileri, bu araçları kullananları yeterince denetlemiyor. Onların da sorumluluğu vardır. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Tarık Ulka da "Pişmanım. Ben de çok üzüntü, çok ızdırap çektim. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir olay meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Sanık Ulka'nın avukatı Bekir Mushak Kılınç ise müvekkilinin eylemi bilerek gerçekleştirmediğini savunarak, "Olay kasti bir olay değildir. Tanık beyanlarında Sude Mete'nin acelesi olduğu bellidir. Böyle bir olayda en ağır şekilde ceza verilmesi doğru değildir. Beraatine karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tarık Ulka'yı "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın yargılama sürecindeki iyi hal ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, sanık Ulka'nın cezasını 2 yıl bir aya düşürdü.

Mahkeme, sanık Ulka'nın ehliyetinin de 6 süreyle geri alınmasına karar verdi.

- İddianemeden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Aralık 2016'da Tarık Ulka'nın kullandığı İETT otobüsü ile olay günü Pendik Mevlana Caddesi'nde seyir halindeyken Piri Reis İETT durağından yolcu alıp hareket ettiği belirtilmişti.

Ulka'nın hareket ettikten 15 metre sonra, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu Pendik Taşlıbayır Türk Telekom Meslek Lisesi öğrencisi Sude Mete'ye çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Ulka'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
  1. Sude Mete
  2. trafik kazası

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