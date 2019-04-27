Lise öğrencisinin karakalem portre çalışmasında büyük başarısı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül İlhan yaptığı karakalem portre çalışmalarıyla büyük takdir topluyor.

Ayşegül İlhan, son olarakİlçe Kaymakamı Hasan Çiçek’in kara kalem tekniği kullanarak yapmış olduğu portresini kendisine makamında hediye eti.

Son dönemde Emet ilçesinde yaptığı Atatürk ve bazı sanatçıların kara kalem portre çalışmalarıyla gündeme gelen ve girdiği yarışmalarda derece alan Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül İlhan, Kaymakam Hasan Çiçek’in portresini de yaparak günden güne kendini nasıl geliştirdiğini gösterdi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Öğrencimiz Ayşegül İlhan bizim gururumuz. Kendisini yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kendisi yeteneğinin farkında. Benim kara kalem portremi yapması ve hediye etmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorumki Emet ilçemiz için çok faydalı çalışmalara imza atacaktır’’ dedi.

Kaymakam Çiçek, daha sonra Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül İlhan’a başarılı çalışmalarından dolayı hediye takdim etti.