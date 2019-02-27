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Lise öğrencisinden işitme engelliler için "akıllı gözlük" tasarımı

İhramcızade İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Yüce, TÜBİTAK araştırma projeleri kapsamında geliştirdiği, çevredeki sesleri yazıya dönüştürüp gözlüğe yansıtan çalışmasıyla işitme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
Lise öğrencisinden işitme engelliler için "akıllı gözlük" tasarımı

KAYSERİ (AA) - Lise öğrencisi Ömer Faruk Yüce, araştırma projesi kapsamında işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla "akıllı gözlük sistemi" geliştirdi.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında Sivas'tan Kayseri'ye gelen İhramcızade İmam Hatip Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Ömer Faruk Yüce'nin gözlük tasarımı, Erciyes Üniversitesi'nde açılan proje sergisinde yer aldı.

Yüce'nin tasarladığı, şarj edilebilir ve 19 saat batarya ömrüne sahip gözlük, mikrokontrol kart yardımıyla işletim sisteminden aldığı sözel veriyi, kodlar sayesinde yazıya çevirip gözlüğün yanında bulunan ekrana aktarıyor.

Çalışmasını AA muhabirine anlatan Yüce, gözlüğün 3D yazıcı yardımıyla hafif materyaller kullanılarak 120 liralık bütçeyle yapıldığını söyledi.

Kapı zili ile ihtiyaca göre bazı eşyaların kodlanarak gözlüğe bağlanabildiğini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Yarışmaya katılmak için proje düşünürken ekrandaki yazıları nasıl gözlük camına yansıtabileceğimi düşündüm. Bunu kullanan kişi hem günlük işlerini halledebilir hem de konuşulanları görebilir diye aklıma geldi. Projemin özelliği işitme engelli bireyler için sesleri yazıya çevirerek gözlük camına yansıtmak. Bu şekilde işitme engelli bireyler sosyal hayata daha kolay katılabilirler. Örneğin kapı zili çaldığında gözlük titreşerek uyarı veriyor. Ekranda kapı zilinin çaldığını gösteren bir yazı yazıyor. Bunun kullanım alanları artırılabilir, biz projemizde evi temel aldık. Bu gözlüğü arabanızdaki bluetooth teybe bile bağlayabilirsiniz."

Ömer Faruk Yüce, gözlük tasarımında cam ve aynanın 45 derecelik açıyla yerleştirildiğini, bu sayede yazıların düz bir şekilde cama yansıdığını belirtti.

Gözlükte titreşim modunun da yer aldığını bildiren Yüce, yazıları bluetooth bağlantısıyla alarak, yazıya dönüştürülen uyarıların cama yansıdığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
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