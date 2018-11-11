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Lise öğrencisi başı kayayla ezilerek öldürüldü

Kahramanmaraş’ta 18 yaşındaki lise öğrencisi başı kayayla ezilerek vahşice öldürüldü. Cinayetin ardından soruşturma başlatan polis, genç kızın katil zanlısını yakaladı.

11 Kasım 2018 Pazar 07:43
Lise öğrencisi başı kayayla ezilerek öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ormanlık alanda genç bir kadın cesedi bulundu. Polis tanınmaz haldeki cesedin üzerindeki pantolondan yola çıkarak cesedin Fatma Nur Karaoğlan'a (18) ait olduğunu, öldüren kişinin ise O.A. (17) olduğunu tespit etti.

Cinayeti sosyal medya fotoğrafı aydınlattı

Türkoğlu ilçesinde ormanlık alandaki su kanalında dün öğleden sonra çevredekiler tarafından tanınmaz halde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu ve kafasına vurulan sert cisimle öldürüldüğü belirlendi. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için özel ekip kurdu. Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı dedektiflerden oluşan ekip, son günlerdeki ‘kayıp’ başvurularını ve kayıpların sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Ekip, 8 Ekim'de Türkoğlu ilçesinde, evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Fatma Nur Karaoğlan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta giydiği pantolonun, cesedin üzerindeki pantolonla aynı olduğunu belirledi. Ailesine yaptırılan teşhisin ardından cesedin Karaoğlan’a ait olduğu tespit edildi.

Cinayeti itiraf etti

Özel ekip, Karaoğlan’ın katilini bulmak için genç kızla en son görüşen kişiler ve arkadaşlarının ifadesini aldı. Emniyette verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle çapraz sorguya alınan lise öğrencisi O.A. suçunu itiraf etti. O.A. ifadesinde, genç kızla zaman zaman görüştüğünü ve bir ay önce mesire alanının yanındaki ormanlık alanda buluştuklarını, aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Fatma Nur Karaoğlan'ı başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğünü söyledi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.A. tutuklandı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 07:43
  1. cinayet
  2. Kahramanmaraş
  3. olay
  4. Fatma Nur Karaoğlan

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