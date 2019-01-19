Lise öğrencisi MEB'i hackledi notlarını değiştirdi!

Diyarbakır ilimizde lise öğrencisi, MEB'in not sistemini hackleyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirdi. 10. sınıf öğrencisi, durumun okul yönetimi tarafından fark edilmesinden sonra gözaltına alındı. İşte detaylar...

Lise öğrencisi MEB'i hackledi

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesinde bulunan bir okulda meydana geldi.

Yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeymus M., iddiaya göre MEB'in not sistemini hackledi. Notlarını 20'şer puan yükselten öğrenci, daha sonra 59 gün olan devamsızlığını da 9 güne indirdi.

Öğrenciye not veren öğretmenler, sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemi düzeltip eski haline getirdi. Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M., notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatinden kaçmadı.

Polise haber verilmesinden sonra Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Sultan Şeymus M.'nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit eden güvenlik güçleri, öğrenciyi gözaltına aldı.

Bakanlık: Herhangi bir hacklenme olayı yok

Diğer taraftan konuyla ilgili MEB'den yapılan açıklamada, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) tarafından Bakanlığın, bilişim alt yapısı ve veri tabanları üzerinde yapılan teknik analiz ve kontroller çerçevesinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin veri tabanı üzerinde ilgili haberde belirtildiği gibi herhangi bir 'hacklenme' olayının bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır" denildi.