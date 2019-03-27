Lise öğrencisi kazada hayatını kaybetti Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin devrildiği trafik kazasında lise öğrencisi yaşamını yitirdi, arkadaşı ağır yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında lise öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı. Onur Canlı (19) yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Antik Tiyatro istikametinde kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten savrulan Canlı ve lise son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol (18) ağır yaralandı. Varol, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Onur Canlı, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, kazayı haber alan gençlerin yakınları ve okul arkadaşları hastane bahçesine akın etti. Yakınları ve arkadaşları burada gözyaşı döktü. Varol'un cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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