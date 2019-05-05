0553 313 94 23

Lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak’ta bir lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

05 Mayıs 2019 Pazar 15:05
Lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak’ta bir lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Kapuz Caddesi Tersane mevkiinde yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen 15 yaşındaki Bedikansu Y., arkadaşları ile sahile geldi. Denize giren liseli gençlerden Bedikansu Y., boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Sudan çıkartılan gence olay yerinde ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızını taciz eden adamı döverek öldürdü!
    1. Kızını taciz eden adamı döverek öldürdü!
    2. "Şampiyonlar" filminin galası yapıldı
    3. Filistinli dansçı baygınlık geçirdi
    4. Türkiye’ye ‘Feminist Dayanışması’ için..
    5. "19 Günde 19 Mayıs 2019"
    6. (Özel) AVM ve toptancılarda Ramazan..
    7. Uyuşturucu zanlıları trafik kazasında..
    8. Çobanbey Sınır Kapısı'nda yoğunluk
    9. Posof’ta bahar çiçekleri açtı
    10. Manisa TSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı..
    11. Android telefon kullananlar şokta!..
    12. Gürcistan'da Çay ve Bal Festivali
    13. Kuyumcuda sahte para ile alışveriş..
    14. Mübarek Ramazan Ayı ile eş zamanlı..
    15. Aydın’da serin ve yağışlı hava etkili..
    16. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4..
    17. Esed ve Rusya'dan çifte saldırı!..
    18. Pazarcılar sosyete pazarının hafta..
    19. Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni..
    20. Büyükşehir Ramazan’a hazır
    21. Trafik kazasında uyuşturucu zanlıları..
    22. Erzincan’da örtü yangını
    23. UCİM Erzurum Temsilciliği çocuk..
    24. Lise öğrencisi denizde boğulma..
    25. İsrail’in son saldırısında 2..
    26. Camilerde mukabeleler başladı
    27. Eski Malatya sosyal ve kültürel..
    28. Hıdrellez etkinliğinde dualar şehitler..
    29. Sinoplu güreşçi Mehmetbeyoğlu Avrupa..
    30. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler