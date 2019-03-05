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Lise öğrencisi 6. kattan atladı

Adana’da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi E.E, 6. kattaki evlerinin penceresinden atladı.

05 Mart 2019 Salı 09:00
Lise öğrencisi 6. kattan atladı

Adana’da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

 

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki evin tek çocuğu E.E. okuldan çıkıp evine geldi. Bir süre sonra da 6. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.E.’ye ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından E.E.’nin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

 

Çocuğun ailevi problemleri olduğu ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:00
  1. Adana
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