0553 313 94 23

Lise öğrencilerinin projesi Tunus’ta uluslararası proje yarışmasına katılacak

Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin ’Bacopa Monnieri L.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:19
Lise öğrencilerinin projesi Tunus’ta uluslararası proje yarışmasına katılacak

Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin ’Bacopa Monnieri L. Pennell bitkisi kullan atık suları temizle’ projesi Tunus’ta 40 ülkenin ve 1200 katılımcının olacağı proje yarışmasına finalist olarak davet edildi.


Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Biyoloji Öğretmeni Ferit Ahmet Döner, "Okulumuzda daha önce de projeler yapmıştık bu senede TÜBİTAK projesi yaptık. Tunus’un merkezinde uluslar arası bir proje yarışmasına dabaşvuru yapmıştık. Bu başvuru sonucunda Tunus’tan finalist olarak bizi kabul ettiler. 40 ülkenin katılacağı 250 projenin seçileceği ve yaklaşık 1200 katılımcının olacağı proje yarışmasına bizim projemiz de finalist olarak davet edildi. 20-26 mart arasında projemizi sunacağız" dedi.


Döner, "Projemiz ’Bacopa Monnieri L. Pennell bitkisi kullan atık suları temizle’ adında. Projemizin amacı ucuz ve kolay yolla bu bitkiyi çoğaltıp atık suyun içerisinde ki özellikle azot bileşiklerini ve buna bağlı olarak ağır metal yığınlarının emilmesini sağlayarak suyu temizlemektir ve biz bunu yaptığımız çalışmalar sonucunda ispatladık" ifadesinde bulundu.


Projeyi gerçekleştiren öğrencilerden Fatih Bekdok, "Bacopa sularda kiağır metal kirliliğinin temizlenmesinde ilaç yapımında ve akvaryumlarda kullanılan önemli bir su bitkisidir. Bizim projemiz 5 ay sürdü Bacopa’nın kullanıldığı suyun temizlenmesi metal oranına göre değişiyor. Suyu % 40 oranında temizleyebiliyor. Temizlenen su temizlendikten sonra da içilemiyor" dedi.


9. sınıf öğrencisi Mahmut Yöndemli ise, "Burada ki amaç günümüz dünyasının temizlenmesidir. Kirlilik biz insanlar ve diğer canlılar için büyük tehlike oluşturmaktadır. Biz bu projeye suyu nasıl temizleyeceğimizi düşünmekle başladık. Bizde doğal bir yöntem olarak var olan bir bitki olan Bacopa’yı kullanmayı düşündük" diye konuştu.


Barış Ünal ise, "Projemizde ki amaç suların hızlı bir şekilde ve doğal bir yöntemle arıtılmasıydı. Sonucunda da Bacopa bitkisini seçtik. Bacopa atık suların temizlenmesinde ve bir çok alanda kullanılan bir bitki, bir çok ortamda bulunabiliyor. Aslında dekoratif bir süs bitkisi akvaryumlarda da kullanılıyor ve maliyet bakımından da ucuz bir bitki projemizi tamamlamamız 5 ay sürdü" ifadesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:19
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erciyes'te dünya kupası heyecanı
    1. Erciyes'te dünya kupası heyecanı
    2. Baro’dan Talasemi ile mücadeleye destek
    3. Çankırı’da huzurevi sakinleri sergi..
    4. Başkan Alemdar: “Geleceği planlayan..
    5. Tehlikeye aldırış etmediler, demir..
    6. Demir’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    7. Erzurum’da ‘Ülkücü’ buluşma
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü..
    9. Umutları projeye, emekleri başarıya..
    10. BEÜ’de ‘28 Şubat Darbesi ve Türkiye’..
    11. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası..
    12. Şahin “Belediye başkanlığı makamını 1...
    13. Darbe girişiminde Çekmeköy..
    14. Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın..
    15. Kazım Kurt Alpu’da vatandaşlarla bir..
    16. Erbaa’ya kadın yaşam merkezi
    17. KKTC'de çiftçiler hükümeti protesto etti
    18. Başkan Yemenici, öğrencilerin..
    19. Eski hükümlü hibe desteği ile kendi..
    20. Keleş Hisarcıklıoğlu’ndan Ereğli için..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor