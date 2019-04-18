Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine "Meslek tanıtımı ve gıdanı koru" eğitimi verildi.

Gıda güvenilirliğinin yanında gıda güvencesi ve gıdada israfı önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı uluslararası bazda " Gıdanı Koru" temalı bilinçlenme ve ilgiyi artırmak için özellikle öğrencilere yönelik bir çalışma başlattı. Bu bağlamda öğrencilere Bakanlıkça anlatım ve sunumlar yapıldı. Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Programa katılan 190 öğrenciye yapılan sunum ile Gıda bilinci, gıdanın israfının önlenmesi amacıyla bireylere ve ailelere düşen sorumluluk ve görevlere de yer verildi.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri Veteriner Hekim Serkan Meral , Gıda Mühendisi Mücahit Güleş, Su Ürünleri Mühendisi Safa Sağıroğlu ile Ziraat Mühendisleri Sercan Karaca ve Asiye Şenbaş tarafından üniversite adayı öğrencileremeslekler ve çalışma alanları, çalışma koşulları hakkında bilgilendirme ve meslek tanıtımı yapıldı.