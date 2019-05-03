Lise öğrencilerine ’Aile içi iletişim ve internet bağımlılığı’ semineri

Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy tarafından Bilecik’in Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ’aile içi iletişim ve internet bağımlılığı’ konulu seminer verildi.

Lise öğretmeni Mustafa Tarhan Yılmaz’ın Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde görevine devam ettiğini öğrenen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Aslı Özsoy, öğretmeninin yeni öğrencilerine yönelik bir seminer düzenledi. Öğrencilere ilk olarak mesleki tanımda bulunan Özsoy, psikolog ve psikiyatri arasındaki farktan bahsederek meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetti. Ardından her türlü bağımlığına karşı dikkat çeken Aslı Özsoy, "Bağımlılık, kişi üzerinde zararlı etkiler doğurmasına rağmen aynı davranışı tekrarlama halidir. Bağımlılık sürekli kullanıyor olmak değil, kullanmaya başladığında duramamaktır. Bu yüzden bir şey ne kadar çekici ve büyüleyiciyse bağımlılık açısından o kadar risklidir. Bize iyi hissettiren, yargılamayan, ödüllendiren, güvende hissettiren bu teknoloji çocukluk ve ergenlik dönemi için daha çok ilgi çekici hale gelmektedir. Aklımızı yöneten bu cihazlarla kurulan ilişki yerine sevdiklerimizle geçirilen zamanın ve kendimize verdiğimiz değerin önemini hatırlamalıyız" dedi.

Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Seyfettin Yıldız da Psikolog Aslı Özsoy’a okullarına gelerek öğrencilere vermiş olduğu seminer için teşekkür etti. Seminer sonunda Okul Müdürü Yıldız ve Mustafa Tarhan Yılmaz tarafından Özsoy’a plaket takdim edilerek ’Namık Kemal ve Hürriyet Gazetesi isimli kitap hediye edildi.