0553 313 94 23

Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu

Devrek Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrenciler çeşitli alanlardan mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu

Devrek Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrenciler çeşitli alanlardan mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar.


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Mesleki Açık Öğretim Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Çocuk Gelişimi ve Elektrik Elektronik alanlarından mezun olan öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu keplerini havaya atarak kutladılar.Üç ayrı branştan toplam 32 öğrenci mezun olurken,Devrek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda yapılan mezuniyet töreninde konuşan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Derin, ”2018/2019 eğitim öğretim yılında bağımsız bir kurum olarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan merkezimizde çıraklık/kalfalık eğitimlerinin yanında, mesleki ve aynı zamanda açık öğretim lisesi de bulunmaktadır. Yıl sonunda üç meslek alanından toplam 32 öğrencimiz yüz yüze eğitimini tamamlayarak merkezimizden mesleki eğitimi tamamlama belgesi almaya hak kazanmışlardır.Mezunlarımızın çoğunluğunu bayanların oluşturması ise bizler için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Geçmişte eğitimlerine devam edemeyenlerin şimdi eğitimlerini tamamlamak için gösterdikleri azimden dolayı ayrıca kutluyorum. İlçemizde mesleki eğitime katılım yönündeki yetişkinlerimizin istekli olması çok önemli ve anlamlıdır. Bizlerde kurum olarak öğrencilerimizden gelen yoğun talep nedeniyle içlerindeki başarma arzusu ve heyecanın devam etmesi adına mezuniyet töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız.Nefes aldığımız sürece hiç bir hedefe ulaşmak için geç kalmış olmayız. Yeter ki o hedef için azimli olup çalışalım. Okula devam etmek için hepinizin bir hedefi vardı. İçinizden bazıları mevcut işine devam edebilmeyi hedefledi, bazıları alacağı diploma ile bir işe girmeyi hedefledi ve bazıları da üniversiteye gidip akademik eğitim almayı hedefledi. Ama ortak hedef istihdamda kalmak ya da istihdama katılıp aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve sosyal yönden yaşam standardını yükseltmekti. Bizlerde hedeflerinize ulaşmanız için sizlere eğitim öğretim yılı boyunca sizlere yardımcı olmaya çalıştık mezuniyetiniz hayırlı olsun ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.


Mezun olan öğrencilere mesleki eğitimi tamamlama belgeleri öğretmenleri tarafından verilirken, merkezden ayrılan Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Alanı öğretmenleri Halime Saraç ve Merve Barış’a merkez müdürlüğünce eğitim öğretim alanında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı plaket verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen bir böcek türü
    1. Kendi ağırlığının 850 katını..
    2. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    3. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    4. Makine halısı üretiminin merkezi..
    5. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    6. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    7. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    8. İngiltere'den İran'a ziyaret
    9. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    10. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    11. Babakale köyünün tek seramikçisi
    12. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    13. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    14. Kütahya’dan derece ile döndüler
    15. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    16. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    17. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    18. Vefat eden uzman çavuş, son..
    19. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    20. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
    21. Trabzon'daki sağanak
    22. Tufan Usta güvercinleri elleriyle..
    23. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü..
    24. MTDF’den Mardin’in kalkınmasına destek
    25. Tarihi Çin bahçelerine turist akını
    26. Okçular Yenişehir’de buluştu
    27. "CHP, işçilerin hangi sendikaya üye..
    28. Minik öğrenciler, hayvanları ziyaret..
    29. Türkiye’de Gezi, Mısır’da Temerrüt!..
    30. Mersin’de parklar renkleniyor
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!