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Lise Öğrencilerinden Kadınlar Günü Programı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “8 Mart Dünya Kadınlar günü” Programını düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 22:36
Lise Öğrencilerinden Kadınlar Günü Programı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “8 Mart Dünya Kadınlar günü” Programını düzenlendi.


Güroymak İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen proğram, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması başladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programında öğrencilerin hazırladığı çeşitli şiirler, kadınları anlatan skeçler ve sunumlar sergilenirken aynı zamanda müzik dinletisi de yapıldı. Daha sonra, Aile Danışmanı Özkan Kızılkaya, toplumda kadının yeri ve önemi hakkında bilgiler verdi. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma yaptı. Kaymakam Alibeyoğlu, "Kadın haklarının hatırlatılması konusunda büyük farkındalık oluşturan kadınlar günü Türk kültüründe ve dinimizde de kadının yeri ve önemi asırlar öncesine dayanmaktadır. Öyle ki medeniyetimizde kadın, ailenin temel taşı, bereketin simgesi, devlet yönetiminde söz sahibi, at binen, kılıç kuşanan ve savaşta erkeğin yanında omuz omuza savaşan bir yere sahiptir. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda da kadınlarımız ordumuzun sadece cephe gerisinde zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasında değil, cephede muharip olarak görev almış, Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında büyük rol oynamışlardır. Yüce Dinimiz İslam da, kız çocuklarını hakir gören ve kadınları değersizleştiren zihniyetleri kökten yıkmış, temel hak ve sorumluluklar açısından kadının konumunu güçlendirerek kadının veya erkeğin birbirinden üstün değil birbirinin tamamlayıcısı olduğunu insanlık âlemine öğretmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda bizden desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.


Güroymak İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programına, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kadın davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 22:36
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