0553 313 94 23

Lise öğrencilerinden Gölbaşı MYO’ya gezi

Adıyaman Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.

21 Mart 2019 Perşembe 13:23
Lise öğrencilerinden Gölbaşı MYO’ya gezi

Adıyaman Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, Müdür Yardımcısı Şermin Özdemir, Rehberlik Öğretmeni Fadime Erdoğan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Gündüz ile birlikte “Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmaları” kapsamında Gölbaşı Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.


Öğrencilere Gölbaşı MYO’da bulunan bölüm ve programlar ile ilgili bilgiler verilirken, derslikler, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane, okuma salonu, akademik ve idari personele ait ofisler gezdirildi.


Yüksekokul kantininde yapılan sohbetin ardından, Gölbaşı MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız, konferans salonunda öğrencilere Gölbaşı MYO hakkında seminer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdivan Belediyesi E-Devlet platformunda yerini aldı
    1. Serdivan Belediyesi E-Devlet..
    2. Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için..
    3. Kayserispor’da onlara izin yok
    4. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    5. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    6. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    7. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    8. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    9. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    10. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    11. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    12. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    13. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    14. Bursa’da Nevruz coşkusu
    15. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    16. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    17. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    18. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    19. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    20. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    21. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    22. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    23. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    24. Jandarma Empadansmont hırsızlarını..
    25. A Milli Futbol Takımı Tiran'da
    26. Gürşat Kale, İncirliova’ya 7 yeni..
    27. Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm
    28. Elazığ’da 2 bin 250 fidan dağıtıldı
    29. "Savunma ve Havacılık Sektöründe..
    30. Cizre’de down sendrumlular farkındalık..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!