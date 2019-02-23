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Lise öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Bursa’da lise öğrencileri, dua ettikten sonra şehitliği temizledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:20
Lise öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Bursa’da lise öğrencileri, dua ettikten sonra şehitliği temizledi.


Bursa’nın Mustafakemalpaça Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Şubat Ayı Şehitler Ayı" etkinliği kapsamında Mustafakemalpaşa şehitliğini ziyaret eden lise öğrencileri, şehitler için Kur’an-ı kerim okuyup dualar etti. Daha sonra şehitliği temizleyen öğrenciler, şehitlerin ruhlarını şad etti.


Anlamlı etkinlikle ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Erdoğan Aykan, "Öğrenciler bizlere gelip, böyle istekleri olduğunu söyledi ve bizler de severek bu etkinliği kabul ettik. Amacımız öğrencilerimize tarih ve şehadet bilinci oluşturmak, köklerine bağlı bir nesil yetiştirmek. Şubat ayı boyunca ilçemizde bulunan şehitliklere gidip bunun devamını sağlayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:20
  1. doğa

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