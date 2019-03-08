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Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik Paneli’nde konuştu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) tarafından ilki gerçekleştirilen Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi (International Cinema and Youth Congress-ICAY) kapsamında düzenlenen ‘Sinema ve Gençlik Paneli’ gerçekleştirildi.

08 Mart 2019 Cuma 19:03
Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik Paneli’nde konuştu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) tarafından ilki gerçekleştirilen Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi (International Cinema and Youth Congress-ICAY) kapsamında düzenlenen ‘Sinema ve Gençlik Paneli’ gerçekleştirildi.


Anadolu Üniversitesi İBF Frig Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, Özel Eskişehir Bahçeşehir Koleji, MAT-FKB Özel Gelişim Anadolu ve Fen Lisesi, TED Eskişehir Koleji ve Özel Atayurt Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri sunum yaptı.


‘Gençler ve onlara destek veren hocalar sayesinde bugün burada toplanıyoruz’


Moderatörlüğünü İBF’den Arş. Gör. Sibel Turan Akan ve Arş. Gör. R. Özgün Kehya’nın yaptığı panelin açılış konuşmasını İBF Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı ve ICAY Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. E. Nezih Orhon yaptı. “Gençler ve onlara destek veren hocalar sayesinde bugün burada toplanıyoruz” diyen Prof. Dr. Orhon, gerçekleştirilen panelin amacına vurgu yaparak, “Hem Türkiye’de hem de dünyada gençliğin potansiyeli karar alma mekanizmalarında, kendilerini ifade etmek isteyecekleri alanlarda, seçimlerinde, tercihlerinde, yönelimlerinde, siyasette, ekonomide, sosyal hayatta hala tam anlamıyla keşfedilemiyor. Dolayısıyla biz de bunun en iyi ifade alanlarından birisinin ne olabileceği konusunda düşündük. Sonuç olarak gençleri belki de bu mecraların en iyi hedef kitlesi olması bakımından sinemayla buluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.



Öğrenciler, gençlik ve sinema konusundaki beklentilerini katılımcılarla paylaştı


Açılış konuşmasının ardından farklı liselerden katılan öğrenci gruplarının sunumları gerçekleştirildi. Özel Eskişehir Bahçeşehir Koleji adına Begüm Torun, Emre Kaan Dizen, Nafiz Can Yazıcıoğlu, Yiğit Can Kara ve Almira Özek sunum yaptı. Öğrenciler sunumlarında sinemada gençliğin yanlış temsil edilmesi konusuna değindi. MAT - FKB Özel Gelişim Anadolu ve Fen Lisesi adına Deniz Kaya, Defne Çelik, Ezgi Güleç, Duru Candan ve Kübra Yaren Uğurlu sunum yaparken aynı zamanda gerçekleştirdikleri canlandırma ile gençlerin sinemadan beklentilerini katılımcılara aktardılar. TED Eskişehir Koleji adına Zehra Taşkoparan, Demiralp Uğurlu, Ayça Çeliki, Ecem Karayel ve Sıla Ünal yaptıkları sunumda gençlik ile sinema arasındaki ilişkiye vurgu yaparak, sinemanın gençliksiz var olamayacağını belirttiler. Özel Atayurt Anadolu ve Fen Lisesi adına sunum yapan Berke Tenekeci, Yağız Alp Gültekin, İlayda Çelik, İbrahim Zararsız ve Berk Budak ise gençlik ile sinema taraflarının karşılıklı olarak beklentilere cevap vermesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:03
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