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Lise öğrencileri Çin'den madalyayla döndü

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası çalıştayda madalya aldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:03
Lise öğrencileri Çin'den madalyayla döndü

ANKARA (AA) - Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çin'de düzenlenen "2. Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı"ndan madalyalarla döndü.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çin'in başkenti Pekin'de 39 ülkeden 267 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "2. Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı"na, Türk öğrenciler damga vurdu.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Türk öğrenciler 8 farklı kategoride yarıştı. Her ülkenin kendi kültürünü tanıtmak için uğraş verdiği yarışmada, Türkiye'yi Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri temsil etti.

Öğrenciler, 39 ülkeden 267 öğrenci, 49 takımın 8 kategoride yarıştığı çalıştaya, geleneksel Anadolu kıyafetleriyle katıldı.

Türk öğrencilerden Meryem Özdemir "Safranbolu evleri" sunumuyla "lazer kesim" alanında "best maker", Sıla Eylül Gündüz, "kısa dijital video" alanında "best maker", Gülsena Uysal "akıllı robot" alanında "best presentation" ödüllerini kazandı. Ece Çınar ve Mevanur Çabuk ise en iyi takım çalışmasında ödül aldı.

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Koordinatör Öğretmen Yunus Erdoğan, öğrencilerin başarısına ilişkin, "Dünyanın birçok ülkesinden 500'ün üzerinde bakanlık temsilcisi ve eğitimci düzeyinde katılımcılar vardı. Anadolu kültürünü dünyaya anlatarak madalya kazandığımız için gururluyuz. Orada aynı zamanda milli, yerel ve kültürel değerlerimizi tanıtma şansına sahip olduk." değerlendirmesini yaptı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:03
  1. Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  2. meb

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