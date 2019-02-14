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Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya’da düzenlenecek

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) paydaşlığında 50.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:45
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya’da düzenlenecek

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) paydaşlığında 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecek.


TÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, 50.’si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının NEÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek olmasının önemine değindi. Yarışmaya Konya Bölgesinden bin 659, Türkiye genelinden ise on altı bin 679 başvuru yapıldığına vurgu yapan Doç. Dr. Erişmiş, belirlenen alanların Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Yazılım, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı olduğunu söyledi. Konya Bölgesinde, Konya, Karaman, Antalya, Burdur, Isparta ve Afyon illerinin yer aldığını kaydeden Doç. Dr. Erişmiş, ön değerlendirme aşamasında 20 farklı üniversiteden 99 akademisyen ile çalışıldığını ifade etti.


TÜBİTAK Bölge Koordinatör Yardımcısı ve NEÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hacıbeyoğlu ise, yarışmaya katılacak olan öğrencilere başarılar dilerken 12 alanda davet edilen 100 projenin 25-27 Şubat tarihleri arasında Bölge Sergilerinde gösterileceğini dile getirdi.


50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Sergisi ödül töreni programı 28 Şubat tarihinde NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda yapılacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:45
  1. sergi
  2. bilim

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