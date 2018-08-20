Lise nakilleri 3. nakil başvuruları ne zaman?

MEB nakil işlemlerinde ikinci nakil sonuçlarını da açıkladı. Şimdi sıra lise 3. nakil işlemlerinde. Üçüncü nakil başvuruları 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:59
Lise nakilleri 3. nakil başvuruları ne zaman?

MEB nakil işlemlerinde ikinci nakil sonuçlarını da açıkladı. Şimdi sıra lise 3. nakil işlemlerinde. Üçüncü nakil başvuruları 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

8. sınıfı bitirip liseye başlayacak öğrenciler için LGS tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlğı (MEB) LGS tercih işlemlerinin detaylarını açıkladı. Buna göre, merkezi yerleştirme ile 127 bin öğrencinin işlemi tamamlanırken, 798 bin öğrenci ise yerel yerleştirme ile bir okulun kontenjanına dahil oldu. 347 bin kontenjanın boş kaldığı 2018 LGS yerleştirmede, öğrencilerin yüzde 15'i İmam Hatip liselerini tercih etti. Merkezi yerleştirme ile LGS tercihi yapan aday sayısı 437 bin oldu.

1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı             33.694

2. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı             35.148

3. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı             27.912

4. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı             18.812

5. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı             11.717

TOPLAM                                                  127.283

MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUCUNDA

 

TÜRÜ                                    KONTENJAN    YERLEŞEN

                                                                         ADAY SAYISI    BOŞ KALAN

Anadolu İmam Hatip Lisesi              28.740              28.675             65

Anadolu Lisesi                                 35.560              35.560              -

Anadolu Teknik Programı                 19.140              19.008           132

Fen Lisesi                                         34.530               34.530             -

Sosyal Bilimler Lisesi                          9.510                9.510              -

TOPLAM                                           127.480             127.283          197

EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

 Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. İlk iki nakil başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi üçüncü nakil başvurularında. Üçüncü nakil başvuruları 27-31 Ağustos tarihleri arasında 4. nakil başvuruları ise 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

  1. lise nakilleri ne zaman
  2. 3. nakil başvuruları ne zaman?
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