Lise nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2018 MEB 1'inci nakil yerleştirme sonuçları sorgula meb e okul

MEB tarafından LGS lise yerleştirme sonuçlarıyla her hangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında lise birinci nakil başvuruları alınmıştı. MEB lise 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarını (06-10 Ağustos 2018 Başvuru Dönemi) açıkladı. Sonuçlar. Meb.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki olan LGS 1. Nakil sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının tamamlanmasının ardından LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması