Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? e-okul LGS 2019 tercih işlemleri

Meb'in LGS tercih sonuçlarını duyurmasının ardından gözler lise nakil işlemleri tarihlerine çevrildi. Lise nakil işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır sorusu gündemde. Yüzbinlerce öğrencinin tercih sonuçlarını öğrenmesinin ardından gözler nakil başvurularına çevrildi. LGS tercihleri 1 Temmuz günü başlamış ve 12 Temmuz’da sona ermişti. Tercih işlemlerinde öğrencilerin puanlarına göre okullara yerleştirme yapıldı. Bu dakikadan sonra ise gözler ‘Lise kayıt ve nakil başvuruları ne zaman yapılacak’ sorusuna çevrildi. Peki lise nakil işlemleri nasıl yapılır?

Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

LGS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir..

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Lise nakil işlemleri nasıl yapılır?

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.