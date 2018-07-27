Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri e-okul.meb.gov.tr

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB 2018 LGS tercihleri de başladı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS ile liseye yerleşen ve farklı liselere nakil olmak isteyen öğrenciler için MEB e okul üzerinden işlemlerini yapabilir. Lise nakil işlemleri neler? Hangi liselerde boş kontenjan var?

MEB'in LGS 2018 için yayımladığı boş kontenjan listelerine eokulyd.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. MEB’in yönlendirdiği tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor. Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanları listelenmekte. Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de öğrenme imkanına sahip olabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

LGS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak. 6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos´ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak. Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri için Tıklayınız