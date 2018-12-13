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Lise mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor?

Bedelli askerliğin çıkmasından sonra normal askerlik süresine ilişkin Genelkurbay’ın çalışması devam ediyor. 12 ay askerlik süresinin 9 aya indirilmesi gündem iken, yeni askerlik sistemi içinde askerliğin kısalmasını görüşmek için komutanlar bir araya geldi. O toplantıda meslek liselilere de kısa dönem askerlik yolunun açılmasına ilişkin önemli gelişme yaşandı. Peki Lise mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor?

13 Aralık 2018 Perşembe 11:24
Lise mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor?

Bedelli askerliğin çıkmasından sonra normal askerlik süresine ilişkin Genelkurbay’ın çalışması devam ediyor. 12 ay askerlik süresinin 9 aya indirilmesi gündem iken, yeni askerlik sistemi içinde askerliğin kısalmasını görüşmek için komutanlar bir araya geldi. O toplantıda meslek liselilere de kısa dönem askerlik yolunun açılmasına ilişkin önemli gelişme yaşandı.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Askerlik süresine ilişkin son söz Başkan Erdoğan’ın

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalar belirli bir doygunluğa ulaştığında Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nda değil, bazı bakanlıklarda da ele alınacak. Bazı bakanlıkların da görüşünün alınması zorunlu. Bir yasa teklifi hazırlanması gerekiyor. Askerlik süresinin kısalması için bir yasal değişikliğe ihtiyaç var. Yürürlüğe girmesi için bu teklifin Meclis'e gelip yasalaşması gerekiyor.

MSB’den askerlik süresi twiti 

Kritik toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından bu mesajı paylaştı:  "Bakan Akar'ın Başkanlığında MSB'de yapılan ve Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dâhil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü."

Meslek liselerine kısa süreli askerlik için düzenleme hazırladık

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yaptığı açıklamada meslek liselilere kısa dönem askerlik hakkındaki ifadeleri heyecana yol açtı. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde “Milli Sanayi İçin Nitelikli İnsan Kaynağı” başlıklı oturumda konuşan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Meslek lisesi mezunlarının askerliğinin ötelenmesi ve bu sürecin sonunda da daha kısa süreli askerlik yapabilmelerine yönelik bir düzenleme hazırladık. Milli Savunma Bakanlığı’na sunduk. Komutanlarımız inceliyor. Hatta bizim ilk götürdüğümüz teklif daha başkaydı. 3 yıl işletmelerde sigortalı çalışsınlar, sonrasında da kısa dönem yapsınlar diye teklifte bulunmuştuk. Şimdi tüm bunlar değerlendiriliyor.”

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:24
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