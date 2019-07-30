0553 313 94 23

Lise mezunları 38 yıl sonra buluştu

Sosyal medya aracılığıyla birbirlerinin iletişim numaralarına ulaşan 1981 yılı Zara Lisesi mezunları, oluşturdukları gruptan lise yıllarıyla ilgili anılarını paylaşıp, Zara’da ve Sivas’ta buluşma kararı aldı.

30 Temmuz 2019 Salı 15:14
Lise mezunları 38 yıl sonra buluştu

Sosyal medya aracılığıyla birbirlerinin iletişim numaralarına ulaşan 1981 yılı Zara Lisesi mezunları, oluşturdukları gruptan lise yıllarıyla ilgili anılarını paylaşıp, Zara’da ve Sivas’ta buluşma kararı aldı.


Almanya’nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Sivas’ta buluşan 1981 yılı Zara Lisesi mezunları Zara’yı ve Sivas’ı yeniden görme ve lise arkadaşlarıyla hasret giderme imkanına kavuştu.


Zara Kızılırmak tesislerinde buluşan grup, Tödürge Gölü’ne geçerek Zara Lisesi’nden hocaları rahmetli Vahap Sümbüloğlu adına oluşturulan göl kenarındaki ormanlık alanı gezdi. Daha sonra otobüsle Sivas’a gelen grup aynı dönem Zara Lisesi mezunlarından Muzaffer Karadağ’ın rehberliğinde; Gök Medrese, Ulu Camii, Buruciye Medresesi,Şifahiye Medresesi, Kale Camii ve Atatürk Kongre Müzesi’ni gezdi.38 yıl sonra bir araya gelen lise mezunlarının vedalaşma anları ise duygulu anların yaşanmasına neden oldu.


Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden katılımcılar; “Yıllar sonra anılarımızı tazeledik. Sivaslı olduğumuz halde Sivas’taki bu muhteşem eserleri ilk defa gezme fırsatı bulduk, yeni anılar edinerek çok güzel vakit geçirdik” dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlıksız ve hareketsiz yaşamla gelen tehlike: Metabolik sendrom
    1. Sağlıksız ve hareketsiz yaşamla gelen..
    2. Dicle Elektrik başarılı personelini..
    3. Düğün pastanızı kendiniz yapmak..
    4. Giresun’da iki otomobil çarpıştı..
    5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    6. Minik Nehir ile ihtiyaç sahipleri için..
    7. Zeynep Mehmet Akköse İlkokulu’nda Sona..
    8. Düzce’de fındık hasadı tarihleri..
    9. Kaçan kızına karşılık onun kızını..
    10. Emre Mor Galatasaray’a transfer oldu..
    11. Sol bilekteki ağrı kalp krizi sinyali
    12. Üreticilere süt tankları teslim edildi
    13. Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz
    14. Otomobil yol kenarında bekleyen anne..
    15. Adıyaman'da feci kaza! Yol kenarında..
    16. Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    17. Başkan Öztürk’ten Çiftçi Malları..
    18. Rusya'da orman yangınları
    19. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür,..
    20. Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!