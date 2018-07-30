Lise kayıtları anadolu fen sağlık özel lise kayıtları ne zaman Lise kayıt belgeleri neler |Lise nakil işlemleri ve nakil tarihleri

MEB LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de LGS lise kayıtları için gerekli belgeler neler? 2018 Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? Anadolu lisesi kayıtları ne zaman? Anadolu lisesi kayıtları için istenilen belgeler? Özel lise kayıtları ne zaman başlayacak ve özel lise kayıt evrakları nedir? soruları sorulmaya başlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı lise okul tercih sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. LGS tercih sonuçlarınının açıklanmasıyla birlikte şimdi de lise kayıt maratonu başlayacak. Peki lise okul kayıtları ne zaman başlayacak. Fen Liseleri, Düz lise, Anadolu lisesi, Anadolu Fen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Öğretmenlik liseleri kayıtları ve lise kayıt belgeleri…

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar müracaat edeceklerdir. Okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 16 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER.

1-Öğrencinin kan grubunu gösteren resmi belge.

2-muvaffakat formları(okulumuzda verilecek)

NOT:Zamanında kayıt belgelerinin tamamlanması zorunludur.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ÖĞRENCİ KİMLİK FOTOKOPİSİ (2 ADET)

VELİ KİMLİK FOTOKOPİSİ (1 ADET)

ÖĞRENCİYE AİT 4 ADET FOTOĞRAF (SON 6 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ)

ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ KAYDI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Mezun olduğu okuldan puanını gösterir belge

3. Puan Belgesi(Okul Müdüründen onaylı)

Düz Lise Kayıt İşlemleri nasıl oluyor?

LGS Lise yerleştirmeleri sonucunda bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, düz liselere kayıt için aşağıdaki belgeleri hazırlamak zorundalar. Gerekli olan bu evrakları tamamladıktan sonra kaydınızı yapabilirsiniz.

Anadolu Lise Kayıtları İçin Belgeler:

1- 6 adet fotoğraf,

2- Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

3- Öğrenim Belgesinin aslı,

4- Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır.)