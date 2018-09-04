Lise kayıt evrakları 2018 Anadolu Sağlık İmam Hatip kayıt belgeleri

2018-2019 eğitim ve öğretim 17 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala lise kayıt maratonu başladı. Peki lise okul kayıtları ne zaman başlayacak. Lise, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Liseleri, Düz liseleri kayıtları ve lise kayıt belgeleri neler?



2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar müracaat edeceklerdir. Okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 16 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER.

Öğrencinin kan grubunu gösteren resmi belge.

muvaffakat formları(okulumuzda verilecek)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci kimlik fotokopisi-2 adet

Veli kimlik fotokopisi 1 adet

Öğrenciye ait 4 adet fotoğraf

Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrenci kayıt belgeleri

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Mezun olduğu okuldan puanını gösterir belge

Puan Belgesi(Okul Müdüründen onaylı)

İmam Hatip Lisesi kayıt belgeleri

Öğrenim gördüğünüz okuldan öğrenci belgesi,

Sağlık raporu

3 adet fotoğraf

Nüfus cüzdan fotokopisi

Düz Lise Kayıt İşlemleri nasıl oluyor?

LGS Lise yerleştirmeleri sonucunda bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, düz liselere kayıt için aşağıdaki belgeleri hazırlamak zorundalar. Gerekli olan bu evrakları tamamladıktan sonra kaydınızı yapabilirsiniz.

Anadolu Lise Kayıtları İçin Belgeler:

6 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

Öğrenim Belgesinin aslı,

Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır.)