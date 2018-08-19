2. nakil sonuçları hangi liseye yerleştim MEB e Okul lise ikinci nakil sonuçları sorgula! 

MEB 2018 LGS tercih sonuçları açıklandı. MEB LGS yerleştirme sonuç verilerine göre, LGS’ye katılan öğrencilerden 33 bin 694’ü ilk, 35 bin 148’i ikinci ve 27 bin 912’si ise üçüncü tercihine yerleşti. Peki LGS sonuçları sonrası ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman? Lise nakil başvuruları ne zaman başlayacak. İşte LGS ek kontenjan ve nakil detayları…

8. sınıfı bitirip liseye başlayacak öğrenciler için LGS tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlğı (MEB) LGS tercih işlemlerinin detaylarını açıkladı. Buna göre, merkezi yerleştirme ile 127 bin öğrencinin işlemi tamamlanırken, 798 bin öğrenci ise yerel yerleştirme ile bir okulun kontenjanına dahil oldu. 347 bin kontenjanın boş kaldığı 2018 LGS yerleştirmede, öğrencilerin yüzde 15'i İmam Hatip liselerini tercih etti. Merkezi yerleştirme ile LGS tercihi yapan aday sayısı 437 bin oldu.

1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 33.694

2. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 35.148

3. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 27.912

4. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 18.812

5. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 11.717

TOPLAM 127.283

MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUCUNDA

TÜRÜ KONTENJAN YERLEŞEN

ADAY SAYISI BOŞ KALAN

Anadolu İmam Hatip Lisesi 28.740 28.675 65

Anadolu Lisesi 35.560 35.560 -

Anadolu Teknik Programı 19.140 19.008 132

Fen Lisesi 34.530 34.530 -

Sosyal Bilimler Lisesi 9.510 9.510 -

TOPLAM 127.480 127.283 197

EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.