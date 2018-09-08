Lise 4. nakil sonuçları son dakika açıklandı! Meb nakil sonuçları sorgula

Lise öğrencilerinin herhangi bir liseye yerleşemeyen lise öğrencilerinin veya bir liseye yerleştiği halde okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için MEB 4. Nakil başvuruları 6 Eylül’de sona ermişti. Binlerce öğrenci başvurdukları 4. Nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 4. nakil başvuru sonuçları son dakika açıklandı.

MEB tarafından LGS lise yerleştirme sonuçlarıyla her hangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında lise birinci nakil başvuruları alınmıştı. İkinci nakil işlemleri 13-17 Ağustos, üçüncü nakil işlemleri ise 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. 3. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB 4. nakil başvuruları da 3 Eylül itibariyle başlanmıştı. MEB nakil yerleştirme takvimine göre, 4. nakil sonuçları 8 Eylül Cumartesi günü açıklanacaktı. MEB 4. nakil sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.

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