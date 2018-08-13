Lise 1. nakil sonuçları açıklandı 2018 meb.gov.tr (06-10 Ağustos 2018 Başvuru Dönemi)

Veliler çocuklarını en iyi liselere yerleştirmek için en iyi okulları araştırır oldu. LGS tercihlerinin açıklanmasından sonra 1. Nakil tercih başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri arasında olduğu MEB tarafından açıklanmıştı. LGS tercih nakil işlemlerinde birinci nakil başvuruları 10 Ağustos itibariyle sonlanacak. İkinci nakil başvuruları 13-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2. Nakil sonuçları ise 19 Ağustos’da açıklanacak. 3. Nakil başvuruları ise 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.Üçüncü nakil yerleştirme sonuçları ise 3 Eylül’de belli olacak. 3-6 Eylül 2018’de ise 4. Nakil Tercih başvuruları alınacak. 4. Nakil başvuru sonuçları ise 8 Eylül 2018’de açıklanacak.

Liselere geçişte nakil yerleştirme sürecinin ilki olan LGS 1. nakil sonuçları açıklandı.

NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz günlerde başlayan LGS nakil işlemleri için büyük heyecan sürüyor. Öğrenciler hangi liselerde eğitim hayatlarına devam edeceğini merakla araştırırken yeni boş kontenjanlarla nakil fırsatını da kaçırmamak istiyor. Liseler için yapılan nakil başvuruların sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Lise tercihleri sona ermesiyle birlikte 8. sınıf öğrencilerini şimdi de lise yerleştirme tercih sonuçları heyecanı sardı. MEB lise yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra nakierliil yapmak isteyen öğrenciler bu defa da tercihleri yapacak. Peki nakil işlemleri nakil tercih başvuruları ne zaman? Hazırlık sınıfı nakil işlemleri nasıl yapılır? Liselere yerleştirme esas nakil kılavuzu odsgm.meb.gov.tr adresinde yayınlandı.

LİSE NAKİL KILAVUZUNDA;

TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veyaherhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan

okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

ç) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

d) İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

e) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

f) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu

Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

2018 Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu

g)Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en

fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

ğ) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde “Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir.

h) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir.

ı) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.

i) Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “Reddedildi” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil

j) Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte

k) Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapıldı.

2018 LGS sınavı için 2 Haziran'da 1 milyon öğrenci ter döktü. İyi bir liseye gitmek isteyen öğrenciler 2018 MEB LGS yerleştirme sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden açıkladığını son dakika olarak duyurdu.

NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

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Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak, Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri MEB e okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları; her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir.

Nakil şartlarının taşınması durumunda; Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı ile. Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.

Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

Bu madde kapsamında yapılan nakillerde, nakil şartlarının eşitliği hâlinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler

Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişler;

Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,

Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayının sonuna kadar,

Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar,

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine nakil ve geçişler;

Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar,Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara;

9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.