Lisansüstüne bedelli darbesi

3 Ağustos’ta yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasını dört gözle bekleyen yüzbinlerce üniversiteli genç, bu tarihe kadar süreci ertelemek için ya ders bırakarak mezun olmuyor ya da üniversitelerin lisansüstü programlarını tercih ediyordu. Ayrıca her hangi bir vakıf üniversitesinin lisansüstü programını tercih edenlerin cebinden en az 15 bin lira çıkıyordu. 15 bin lira ödeyerek 21 günlük temel eğitimi alanların askerliğini yapmış sayılmasına dair uygulama devreye girince, şartları uyan gençlerin önceliği bu fırsattan yararlanmak oldu.

Başvuru sayısı ise15 günde 340 bineulaştı. Önümüzdeki günlerde bu sayının katlanması beklenirken, sadece askerliğin ertelemesi nedeniyle üniversitelere olan ilginin de yüzde 30’lara varan oranda zayıflaması ihtimali söz konusu.

Üniversite yönetimlerinin ise lisansüstü eğitime olan ilginin zayıflamaması için ek tedbirleri gündemlerine alma konusunda harekete geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, böyle bir gelişmenin lisansüstü programlarıyla öne çıkan vakıf üniversitelerinin gelirlerinde bir gerileme olabileceğine dikkat çekiyor.



Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin son başvuru tarihi olan 3 Kasım 2018 öncesi, yeni akademik yıla başlangıç yapacak olan üniversitelerde lisansüstü programa olan ilginin zayıflaması durumunda eğitim bedelleri ile uygulamaya dönük cezbedici tekliflerin sunulabileceğini kaydediliyor.

TAKSİT SAYISI ARTABİLİR

Bedelli askerlikte yaş 25, bedel 15 bin lira olarak belirlenmişti. Dövizle askerliğin ücreti ise iki bin Euro olarak açıklandı. Söz konusu rakamlar birçok vakıf üniversitesinin yıllık öğrenim bedelinin altında olduğu için üniversitelerin bu yılki ödeme planlarında zam yoluna gitmeden taksit sayısını artırması bekleniyor.