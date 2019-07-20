Lisanssız Trabzonspor ürünü satan iş yerlerine baskın Trabzon’da lisanssız Trabzonspor ürünü satışı yapan 15 iş yerinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde kulübün logosunu taşıyan 214 ürüne el konuldu.

Trabzon’da lisanssız Trabzonspor ürünü satışı yapan 15 iş yerinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde kulübün logosunu taşıyan 214 ürüne el konuldu.

İl genelinde lisanssız ve taklit ürünlere karşı denetimlerini sıklaştıran Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Araklı, Sürmene, Of ve Ortahisar ilçelerinde lisanssız Trabzonspor ürünü satışı yapan iş yerlerine baskın düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, üzerinde Bordo-Mavili kulübün arması ile logoları bulunan lisanssız forma, tişört, bileklik, atkı ile çeşitli marka ve modellere ait çanta, tişört ve telefon aksesuarları ele geçirildi.

Lisanssız Trabzonspor ürünü sattığı tespit edilen Araklı’daki 1 iş yerinden 8, Sürmene’deki 1 iş yerinden 19, Of’taki 3 iş yerinden 55 ve Ortahisar’daki 10 iş yerinden 132 olmak üzere toplamda 15 iş yerinden 214 ürüne el konuldu.

Lisanssız ürün satışı gerçekleştiren 15 iş yeri sahibine işlem yapılarak, haklarında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.



Denetimler sıklaşacak

Öte yandan, Trabzonspor’un 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda giyeceği ve kulübün resmi sosyal medya hesaplarından "Coğrafyamızın geleneksel dokuma bezi ‘keşan’ motiflerini formamıza gururla işledik” notuyla taraftarlarına tanıttığı yeni formasının piyasaya sürülme tarihine denk gelmesi dikkat çekerken, denetimlerin sıklaştırılacağı bilgisine ulaşıldı.

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