Lisanslar çıkmayınca Burak Yılmaz'ın babası istifa etti

Mali açıdan zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'da transfer edilen oyuncuların lisanslarının çıkmaması nedeniyle Teknik Direktör Fikret Yılmaz, Çamlık Antrenman Sahası'nda düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz'ın istifa öncesinde futbolcularla vedalaştığı öğrenildi. Yılmaz, antrenman sahasında yaptığı açıklamada istifa etmeyi kendi açısından çok düşündüğünü ve yarı yolda bırakmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"BAŞKA BİR ARKADAŞIN GÖREV ALMASI DAHA UYGUN"

"Ama son lisanslar açılmadıktan sonra gördüğüm tablo hiç umut vermedi. Bundan dolayı bundan sonraki müsabakalarda, başka bir arkadaşın, kim olduğu beni ilgilendirmiyor tabi ki, görev almasının çok uygun olduğunu düşünüyorum. Tabi ki sizler böyle konuşunca bir kan değişikliği olacak, böyle bir şey değil. Benim açımdan devam edersem bana zarar vereceğini düşündüğüm için, genç oyuncularımın bu yükü kaldırabileceğini zannetmiyorum. Bundan dolayı istifa etmeye karar verdim"

"KEŞKE LİSANSLARIMIZ AÇILSAYDI"

Kardemir Karabükspor'da kendisine gösterilen saygıya ve sevgiye teşekkür eden Yılmaz, "Gerçekten burada çok güzel anlar yaşadım ve beni sevdiler ama buraya kadarmış. Sedat Namal başkanımız inşallah devam eder, çok değerli bir insan. Karabükspor'a inşallah onun nezdinde sahip çıkarlar. Bundan sonra Karabükspor çok kötü yerlere gitmez. En azından bulunduğu konumda kalır. Son sözlerim şudur; geldim, olmadı. Önümüzü göremedik, herhangi bir ışık göremedim. Bundan dolayı ayrılmaya karar verdim. Herkese teşekkür ediyorum. Keşke lisanslarımız açılsaydı da farklı şeyler konuşuyor olsaydık. Nasip değilmiş, hoşçakalın diyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından bir süre gazetecilerle sohbet eden Yılmaz, daha sonra tesislerden ayrıldı.