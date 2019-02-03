Lisansı askıya alınan Maicon'un yeni takımı belli oluyor Galatasaray'da yabancı kontenjanının dolması nedeniyle lisansı askıya alınan Brezilyalı savunmacı Maicon için Al Nassr kulübü devreye girdi.

Galatasaray'da son yapılan transferlerin ardından yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan Maicon'a Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın talip olduğu öğrenildi. Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın Maicon'u ısrarla istediği ve Suudi ekibinin Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını kısa süre içinde çalacağı öne sürüldü. Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı. Sarı Kırmızılıların yabancı oyuncuları -Badou Ndiaye

-Mitroglou

-Onyekuru

-Diagne

-Fernando

-Feghouli

-Muslera

-Maicon

-Belhanda

-Nagatomo

-Linnes

-Mariano

-Marcao

-Donk

-Luyindama (Takvim)

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