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Lisans üstü protokolüyle ilk mezunlarını verdi

Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2017 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Düzce Üniversitesi Enstitülerinde lisansüstü eğitimlerini başarı ile tamamlayan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul yöneticilerine ve öğretmenlere diplomaları yapılan törenle takdim edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:44
Lisans üstü protokolüyle ilk mezunlarını verdi

Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2017 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Düzce Üniversitesi Enstitülerinde lisansüstü eğitimlerini başarı ile tamamlayan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul yöneticilerine ve öğretmenlere diplomaları yapılan törenle takdim edildi.


Törende, yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlere diplomaları, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul tarafından takdim edildi. Diploma takdim töreni sonrasında konuşan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 1.5 yıl önce protokol imzalamak suretiyle bu çalışmayı başlattıklarını ifade ederek öğretmenleri kutladı. 37 öğretmenin yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirten Vali Dağlı, şu anda 40 öğretmenin de lisans üstü eğitime devam ettiğini söyleyerek bu tablodan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:44
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