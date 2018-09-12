Lisans tamamlama programı yerleştirme sonuçları belli oldu!

Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama Programları'nın yerleştirme sonuçlarına YÖK'ün web sitesinden erişilebilecek.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:19
Lisans tamamlama programı yerleştirme sonuçları belli oldu!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat  Alanlarında Lisans Tamamlama Programı yerleştirme sonuçları açıklandı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans  Tamamlama Programları'na ilişkin 9 Ağustos tarihinde başlatılan başvuru ve tercih  işlemleri, 17 Ağustos'ta tamamlandı.

Her iki programda da yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not  ortalamaları ve tercihleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca  gerçekleştirildi. İlahiyat ön lisans programlarından mezun olan adaylara bu yıl ilk defa  "İlahiyat Lisans Tamamlama" hakkı verildi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları da dahil olmak üzere  18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan kişiler  başvuruda bulunurken, İlahiyat Lisans Tamamlama Programı için 9 bin 574 olarak  belirlenen toplam kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldı.

Ayrıca YÖK tarafından 2015'ten itibaren uygulanan Sağlık Alanında  Lisans Tamamlama Programı'na ise 19 Kasım 2014 tarihinden önce sağlık ön lisans  programlarından mezun olan kişilerce başvuruda bulunuldu. Buna göre, 2018 Sağlık Lisans Tamamlama Programı için belirlenen 46  bin 372 toplam kontenjanın 23 bin 516'sına yerleştirme yapıldı.

Kayıt işlemleri yarın başlıyor

Kayıt işlemleri yarın başlayacak ve 20 Eylül mesai bitimine kadar  ilgili üniversitelerce yapılacak. Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama Programları  yerleştirme sonuçları, YÖK'ün "www.yok.gov.tr" adresinde yer alan duyurular  bölümünden görülebilecek.  

  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları