Lisans KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

2018 KPSS ne zaman yapılacak, ÖSYM başvuru sayfası ne zaman erişime açılacak sorusu merak konusu. KPSS başvuru tarihleri öğretmenlik, A ve B sınıfı memuriyet ve Din Hizmetleri alanında istihdam edilmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Memurluk hayali kuran binlerce kişinin gireceği 2018 KPSS lisans ÖSYM sınav takvimine göre 22 Temmuz'da yapılacak. Lisans KPSS başvuruları ise 10 Mayıs'ta başlayacak, 21 Mayıs'ta bitecek. KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasından yapılacak.

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.