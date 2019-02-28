Lisa Sheridan kimdir?Lisa Sheridan öldü mü? CSI, The 4400, Invasion, The Mentalist gibi popüler dizilerde oynayan ünlü oyuncu Lisa Sheridan 44 yaşında hayatını kaybetti. Lisa Sheridan kimdir? Lisa Sheridan kaç yaşındaydı? Lisa Sheridan neden öldü? Lisa Sheridan fimleri hangileri…

CSI, The 4400, Invasion, The Mentalist gibi popüler dizilerde oynayan ünlü oyuncu Lisa Sheridan 44 yaşında hayatını kaybetti. Lisa Sheridan kimdir? Lisa Sheridan kaç yaşındaydı? Lisa Sheridan neden öldü? Lisa Sheridan fimleri hangileri… Lisa Sheridan'ın ölümünü menajeri Mitch Clem doğruladı. Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi. Ünlü oyuncunun intihar haberlerini ise yalanlayan menajeri "Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan" dedi. Sheridan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Facebook ve Twitter üzerinden pek çok kişi taziye mesajları yayınladı.

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