Lionel Messi, yeniden Arjantin Milli Takımı'na geri döndü
Yıldız oyuncu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez Venezuela ve Fas maçlarının kadrosuna alındı.02 Mart 2019 Cumartesi 10:41
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez Arjantin Milli Takımı formasını giyecek.
Rusya'da yapılan Dünya Kupası sonrasında Arjantin'in oynadığı karşılaşmalarda kadroda yer almayan Lionel Messi, Venezuela ve Fas maçlarının kadrosuna dahil edildi.
Arjantin kadrosunda hücum hattında Messi, Dybala, Lautaro Martinez, Benedeto ve Simeone isimleri yer aldı.
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