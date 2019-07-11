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Linç edilmek istenilen tacizci tutuklandı

Adıyaman’da, bir kadını taciz ettiği iddiası ile vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen ve daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 2 şahıstan biri tutuklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
Linç edilmek istenilen tacizci tutuklandı

Adıyaman’da, bir kadını taciz ettiği iddiası ile vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen ve daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 2 şahıstan biri tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde bir kadını taciz ettiği iddia edilen 2 Suriyeli şahıs vatandaşlar tarafından fark edilmiş ve linç edilmek istenilmişti. Yaşanılan gerginlik sonrası olay yerine gelerek gözaltına alınan Emir R., ile Raid R., polis merkezine götürülüp sorgulanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. ŞahıslardanEmir R., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken Raid D., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
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