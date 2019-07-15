Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı Kırşehir’de limon yüklü kamyonet lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kırşehir’de limon yüklü kamyonet lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 06 BJ 2031 plakalı kamyonet, Kırşehir istikametinden Kırıkkale istikametine seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücü M.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.