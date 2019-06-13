0553 313 94 23

Limon, sınav öncesi sürücüleri uyardı

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Bedir Limon, sürücülere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavıyla ilgili uyarıda bulunarak, gençlerin geleceğini karartmamak için 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT ve 2.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:26
Limon, sınav öncesi sürücüleri uyardı

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Bedir Limon, sürücülere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavıyla ilgili uyarıda bulunarak, gençlerin geleceğini karartmamak için 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.15’de başlayacak ve 135 dakika sürecek olan, 3. oturum YDT için 16 haziran saat 15.45’de başlayacak ve 180 dakika sürecek olan YKS Sınavı saatlerinde sokaklarda klakson çalmamaları, yüksek sesle müzik dinlememelerini istedi.


Sınav günü trafikte yaşanan sıkışıklığa dikkat çeken Birlik Başkanı Bedir Limon, "Bunun için sınava girecek öğrenciler sabah evden erken çıkmalıdır. Sınav günleri otobüs seferlerinde Erzincan Kent İçi Ulaşım Kooperatifi düzenlemeye gidilerek, sefer saatlerini sıklaştırılmıştır.Sınav günü trafik görevlileri sınav merkezi önlerinde ve etrafında önlemlerini artırarak öğrencilerin sınava rahat girmelerini sağlamalıdır. Tüm şoför esnafımız ve araç sürücülerimiz sınav zamanı okul önlerinde ve yakınlarında yüksek sesli müzik açmamaları, klakson ve korna çalmamaları öğrencilerimizin dikkati dağılmaması için faydalı olacaktır. Ayrıca, sınav yapılan yerlerin yakınlarında sınav saatlerinde gürültü çıkaran çalışmaların durdurulması için yetkililerimizin tedbir alması öğrencilerimizin geleceği için önemli.


Bu sınav strese ve gerilime neden olmamalıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları YKS sınavında başarılı olacaklarına inanıyoruz. Öğrencilerimizin uzun çalışmaları sonunda yaşamlarını şekillendirmek için üniversiteyi kazanması, eğitimlerine mutlu olacakları bir yükseköğretim kurumunda devam etmesi en büyük dileğimizdir." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:26
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa ilk yarıda düştü
    1. Borsa ilk yarıda düştü
    2. Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi..
    3. Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör..
    4. Yenilenebilir enerjide istihdam 11..
    5. FETÖ’den iki eski astsubaya 7’şer..
    6. “İmamoğlu ve LGBT ilişkisi” hakkında..
    7. Gözlem noktalarına askeri sevkiyat
    8. Erzincan Fen Lisesi filografi, resim..
    9. "Tankerlere saldırıyı tanımlamak için..
    10. BDDK'dan iç talebe çifte destek
    11. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    12. Marketine gelen çocuğu taciz ettiği..
    13. Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik..
    14. Vali Arslantaş’tan Jandarma..
    15. Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası
    18. Erdoğan paylaştı! İşte yeni sistemin..
    19. "Microsoft Teknoloji Merkezi,..
    20. Bariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu:..
    21. Sadece avukatın yapacağı işleri yapan..
    22. Vezirhan Belediyesi Olağan Meclis..
    23. Lefke Bezi dünya markası olacak
    24. Didim’de kaçak alkole geçit yok
    25. Türkiye ile Ürdün arasındaki savunma..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Başkan Ataç engelli bireylerle bir..
    28. Üniversite sağlık personeli alımları..
    29. Silvan’da KOSGEB girişimcilik..
    30. Denizden çıkanlar şoke etti
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu