Limon, sınav öncesi sürücüleri uyardı

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Bedir Limon, sürücülere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavıyla ilgili uyarıda bulunarak, gençlerin geleceğini karartmamak için 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.15’de başlayacak ve 135 dakika sürecek olan, 3. oturum YDT için 16 haziran saat 15.45’de başlayacak ve 180 dakika sürecek olan YKS Sınavı saatlerinde sokaklarda klakson çalmamaları, yüksek sesle müzik dinlememelerini istedi.

Sınav günü trafikte yaşanan sıkışıklığa dikkat çeken Birlik Başkanı Bedir Limon, "Bunun için sınava girecek öğrenciler sabah evden erken çıkmalıdır. Sınav günleri otobüs seferlerinde Erzincan Kent İçi Ulaşım Kooperatifi düzenlemeye gidilerek, sefer saatlerini sıklaştırılmıştır.Sınav günü trafik görevlileri sınav merkezi önlerinde ve etrafında önlemlerini artırarak öğrencilerin sınava rahat girmelerini sağlamalıdır. Tüm şoför esnafımız ve araç sürücülerimiz sınav zamanı okul önlerinde ve yakınlarında yüksek sesli müzik açmamaları, klakson ve korna çalmamaları öğrencilerimizin dikkati dağılmaması için faydalı olacaktır. Ayrıca, sınav yapılan yerlerin yakınlarında sınav saatlerinde gürültü çıkaran çalışmaların durdurulması için yetkililerimizin tedbir alması öğrencilerimizin geleceği için önemli.

Bu sınav strese ve gerilime neden olmamalıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları YKS sınavında başarılı olacaklarına inanıyoruz. Öğrencilerimizin uzun çalışmaları sonunda yaşamlarını şekillendirmek için üniversiteyi kazanması, eğitimlerine mutlu olacakları bir yükseköğretim kurumunda devam etmesi en büyük dileğimizdir." dedi.